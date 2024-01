Wegfall der KESt bei Sparbüchern: Es geht um mehr als 130 Milliarden Euro

Keine Kapitalertragsteuer mehr auf Zinserträge bei Sparbüchern bis 100.000 Euro. Das wird Bundeskanzler und VP-Chef Karl Nehammer bei seiner Rede in Wels am Freitag als Vorschlag präsentieren, wie durchgesickert ist und die OÖNachrichten berichteten. Details dazu gab es am Mittwoch noch nicht, zum Beispiel auf die Frage, ob die 100.000-Euro-Begrenzung pro Sparbuch oder pro Person gilt bzw. wie groß die Entlastung insgesamt sein soll. Aus Zahlen der Nationalbank lässt sich aber in etwa ableiten,