WeFair-Geschäftsführer: "Ich habe aufgehört, Kompromisse einzugehen"

Seit 2017 ist Wolfgang Pfoser-Almer Geschäftsführer der WeFair, der größten Nachhaltigkeitsmesse in Europa. Im vergangenen Jahr gewann die Messe den offiziellen Nachhaltigkeitspreis des Landes Oberösterreich in der Kategorie „Kultur schaffen und erhalten“. Pfoser-Almer sitzt heuer in der Jury.