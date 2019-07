Eigentlich bin ich schon in Pension", sagt Hubert Gorbach. Vor zwei Jahren war der ehemalige FP-Vizekanzler und Infrastrukturminister mit seinem Begehr, rückwirkend in Pension gehen zu können, noch beim Höchstgericht abgeblitzt. Seit 1. August 2018 ist er tatsächlich in Pension. Aber eben nur eigentlich. Denn der Vorarlberger aus Frastanz ist im Geschäftsleben nach wie vor aktiv.