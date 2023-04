Was künstliche Intelligenz mit Tennis-Ikone Boris Becker zu tun hat

"Das Internet wird sich nicht als Massenmedium wie Radio oder Fernsehen durchsetzen." Das war die Kernaussage einer 2001 veröffentlichten Studie. Noch heute erntet Zukunftsforscher Matthias Horx Spott und Hohn dafür. "In ein paar Jahren lachen wir auch darüber, was Skeptiker jetzt über künstliche Intelligenz sagen", sagte Staatssekretär Florian Tursky am Donnerstagabend bei einer Diskussion im Bundesrechenzentrum in Wien. Maschinen, die wie Menschen denken, nehmen seit einem halben Jahr eine