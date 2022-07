Was ist besser für den Kurzurlaub: Bahn, Zug oder eigenes Auto?

Was eignet sich besser für einen Kurzurlaub in einer deutschen Großstadt? Dieser Frage geht Reise-Infrastruktur-Experte Stefan Höffinger in einer Studie nach, die Kosten, Dauer und nicht zuletzt die Umweltauswirkungen beleuchten soll. Eines der Ergebnisse: Oft ist eine Kombination der Verkehrsmittel die beste Entscheidung. In der Fachsprache heißt das "nahtlose Verkehrsverbindung".