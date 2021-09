Warum Steuerzahler vergeblich auf ein Ende der kalten Progression warten

Am 13. Oktober hält Finanzminister Gernot Blümel seine Budgetrede im Nationalrat. Ein Mosaikstein soll 2022 die Absenkung zweier weiterer Tarifstufen der Lohn- und Einkommensteuer sein – von 35 auf 30 Prozent bzw. 42 auf 40 Prozent. Die erste Tarifstufe wurde 2020 von 25 auf 20 Prozent gesenkt. Der Effekt der Absenkung werde aber bereits 2023 wieder verpufft sein, sagt Dénes Kucsera von der Agenda Austria. Der Grund ist die sogenannte kalte Progression, also das Nichtanpassen der Steuerklassen an die Inflation. "Jeder Prozentpunkt Inflation bringt 200 bis 250 Millionen Euro an Mehreinnahmen aus der kalten Progression", sagt Kucsera.

Die Agenda Austria hat die Auswirkungen der kalten Progression seit der Steuerreform 2016 errechnet: Demzufolge betrugen die Mehreinnahmen im Jahr 2017 100 Millionen Euro, im Jahr 2018 600 Millionen Euro und im Jahr 2019 bereits eine Milliarde Euro. Sogar trotz Absenkung der ersten Tarifstufe brachten die Jahre 2020 und 2021 Mehrbelastungen für die Steuerzahler in Höhe von 200 bzw. 500 Millionen Euro.

Werden die weiteren beiden Tarifstufen mit Jahresbeginn tatsächlich reduziert, ergibt sich im Jahr 2022 eine steuerliche Entlastung in Höhe von 800 Millionen Euro. Der einzelne Steuerzahler wird diese aber kaum spüren, wie die oben stehende Grafik zeigt: Bei einem Monatsbruttoeinkommen von 3000 Euro liegt die Entlastung im Jahr 2022 bei 567 Euro, bei einem Monatsbruttoeinkommen von 4000 Euro beträgt sie 813 Euro jährlich. Das entspricht kaum 70 Euro pro Monat. Dazu kommt, dass der Effekt der Entlastung laut Kucsera bereits im Jahr 2023 aufgefressen sein wird.

Dénes Kucsera, Ökonom bei Agenda Austria

Lange unbemerkt

Dabei wäre die kalte Progression mit der Indexierung der Tarifstufen relativ einfach abgeschafft. Passieren werde dies freilich nicht, weil sie dem Finanzminister jährlich so viel bringt und dem Steuerzahler lange Zeit nicht auffällt. Erst wenn die Belastung zu hoch werde, gäbe es eine Steuerreform: "Die kalte Progression erlaubt es den Regierenden, alle paar Jahre die größte Steuerreform aller Zeiten zu beschließen, ohne dabei die Steuerbelastung wirklich zu senken", sagt Kucsera.

Nur in zwei Ländern der EU ist laut Agenda Austria die steuerliche Belastung des Faktors Arbeit höher als in Österreich, nämlich in Belgien und in Deutschland. Von jedem verdienten Euro landen 47 Cent beim Staat. Für eine steuerliche Arbeitsbelastung, die dem EU-Durchschnitt entspräche, wäre in Österreich eine dauerhafte Entlastung in Höhe von rund zehn Milliarden Euro notwendig. "Von einer wirklichen Steuerreform kann erst dann gesprochen werden, wenn die kalte Progression abgeschafft wurde", sagt Kucsera.