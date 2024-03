Warum sich Tchibo zum 75er neu erfinden muss

120 Tchibo-Filialen gibt es in Österreich, 15 in Oberösterreich.

Regenstiefel, Möbel fürs Arbeitszimmer, ein Samen-Anzucht-Starterset für drinnen, Kinderpullover mit Hasenaufdruck und ein florales Waffeleisen: Das sind nur ein paar Beispiele für die bunte Palette an Artikeln, die der Handelskonzern Tchibo derzeit auf seiner Website bzw. in seinen 120 österreichischen Filialen (15 sind es in Oberösterreich) anbietet.