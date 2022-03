In den vergangenen Tagen hat ein Brief eines anonymen Autors an Ex-Voest-Chef Wolfgang Eder zu hektischen Telefonaten von Aufsichtsräten geführt. Wie berichtet, ist der 70-jährige Eder seit 2019 einfaches Mitglied des Aufsichtsrates der voestalpine AG mit der Ambition, sich am 22. März an die Spitze des Gremiums wählen zu lassen. Das stößt auf Kritik unter Anlegern und Konzernkennern. Der aktuelle offene Brief ging daher auch an alle zwölf Mitglieder des Aufsichtsrat der voestalpine AG.