Warum Frauen immer noch in die Armutsfalle tappen

Arbeitet eine Frau 20 Jahre Teilzeit und verdient 1200 Euro im Monat, sammelt sie halb so viel auf ihrem Pensionskonto an wie bei einem Vollzeitgehalt von 2400 Euro. Damit fehlen ihr – allein für diesen Betrachtungszeitraum – 427,20 Euro im Monat in der Pension. Über eine Frist von zehn Jahren summiert sich das auf fast 60.000 Euro im Alter, zeigen aktuelle Berechnungen der Pensionsversicherungsanstalt.