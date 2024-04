Warum das Inflations-Biest noch nicht erlegt ist

Alles spricht von bevorstehenden Zinssenkungen. Kreditnehmer warten sehnsüchtig darauf, die schwache Konjunktur könnte sie gut brauchen, auch in Österreich. Nach der Ratssitzung am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) die erste Zinssenkung für Juni in Aussicht gestellt. Aber nicht alle sind davon überzeugt. Entscheidend ist die Entwicklung der Inflation. So sagte Jörg Krämer, Chefökonom der deutschen Commerzbank, diese Woche bei einem Auftritt in Wien: "Das Biest ist noch nicht