War es das bald mit dem Zinsanstieg? "Die Einbahnstraße ist zu Ende"

In sechs Schritten hat die Europäische Zentralbank (EZB) seit Juli 2022 den Leitzins von null auf 3,5 Prozent erhöht. Es kann sein, dass sie nicht mehr viel weitergeht. "Die Einbahnstraße ist jedenfalls zu Ende", sagt Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau der Sparte Banken in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: "Die Zukunftserwartungen haben sich geändert." Bis zu den Bankenturbulenzen in den USA und bei der Credit Suisse hatte es auf den Terminmärkten die Erwartung gegeben, dass die EZB