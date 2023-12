Walzhofer wird Leasing-Chef der Erste Group

Die EBV-Leasing ist eine gemeinsame Tochterfirma der Erste Bank der österreichischen Sparkassen und der Wiener Städtischen Versicherung und wurde 1979 gegründet. Der Name EBV stammt noch aus der Zeit, als neben der Ersten auch die Bundesländer-Versicherung mit im Boot war. Der 61-jährige Walzhofer bekommt einen Dreijahresvertrag und wird die EBV-Leasing von Wien und Linz aus führen. In Linz wird das Büro von der Innenstadt nach Urfahr in den blauen Turm der Sparkasse übersiedeln.