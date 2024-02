Waldbesitzer fürchten ein "Bürokratiemonster"

Klimaschädliche Waldrodungen in Brasilien oder Indonesien verhindern – das will die EU-Kommission mit der "Entwaldungsverordnung", die bis Ende dieses Jahres auch in Österreich umgesetzt werden soll. Wer Holz und Holzprodukte, Rinder oder Soja in der EU in Verkehr bringt, muss nachweisen, dass dem keine Bäume ohne Wiederaufforstung zum Opfer gefallen sind. Das betrifft aber nicht nur internationale Konzerne, sondern auch kleine Waldbesitzer.