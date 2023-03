Wacker Neuson sucht in Hörsching 300 Mitarbeiter

Der Bau- und Landmaschinenhersteller Wacker Neuson Group benötigt am oberösterreichischen Standort in Hörsching "200 bis 300 Mitarbeiter in der Produktion, IT, Elektrik und Verwaltung in den nächsten 18 Monaten", sagte der Geschäftsführer der Wacker Neuson Linz GmbH, Stefan Bogner. Die neuen Arbeitskräfte würden benötigt, damit man Ende 2024 mit den Lieferungen für den strategischen US-Partner John Deere beginnen könne.