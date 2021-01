In Österreichs Unternehmen sind Frauen in Führungspositionen immer noch eine Seltenheit: Mit 1. Jänner 2021 waren 15 von 190 Vorstandsmitgliedern in den heimischen börsenotierten Unternehmen weiblich. In den Aufsichtsräten ist der Anteil der Frauen geringfügig auf 27,8 Prozent gestiegen: Das geht aus dem "Mixed Leadership Monitor" des Beratungsunternehmens EY hervor, der vorige Woche veröffentlicht wurde.