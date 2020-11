Die Diskussion um die Sonntagsöffnung im Handel flammt in Österreich jedes Jahr wieder auf. Am Donnerstag preschte, wie berichtet, Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer vor. Er spricht sich für verkaufsoffene Sonntage am 13. und 20. Dezember und verlängerte Öffnungszeiten unter der Woche aus, "um den Umsatz in der Vorweihnachtszeit anzukurbeln und Kundenströme zu entzerren", sagt Mahrer.