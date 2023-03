Von der Cowboy- zur Raumschiff-Ökonomie

Salz in allen Formen und Variationen: Das ist das Geschäftsmodell der Salinen AG mit 550 Mitarbeitern, 200 Millionen Euro Umsatz und Sitz in Ebensee. Und obwohl es auf den ersten Blick nicht so wirke, sei das Unternehmen ein Vorreiter der Nachhaltigkeit, sagte Vorstandschef Peter Untersperger gestern, Mittwoch, beim Zukunftsforum in der Oberbank in Linz.