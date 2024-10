Vom Konkursfall zum Börsekandidaten: Das nächste Kapitel für Steyr Motors

Höhen und Tiefen prägten Steyr Motors in der jüngeren Vergangenheit. Nun ist die turbulente Firmengeschichte des Spezialmotorenherstellers um eine Facette reicher: Am Dienstag verkündete der deutsche Eigentümer Mutares, die oberösterreichische Tochter an die Frankfurter Börse bringen zu wollen. Erste Aktien sollen noch heuer gehandelt werden, Mutares will Mehrheitseigentümer bleiben. Die Aktien sollen im Scale-Segment der Frankfurter Börse für kleine und mittelgroße Unternehmen gelistet werden.