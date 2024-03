Vom Handy-Chip zur vernetzten Bahn: Die Strahlkraft der Linzer IT-Branche

In Linz gelingt’s: Diesem Motto folgen etliche Unternehmen der IT-Branche. Oberösterreichs Landeshauptstadt hat sich zu einem Zentrum für Computer- und Softwareunternehmen entwickelt, die über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus Strahlkraft haben. Mehr als 4000 Unternehmen sind in Oberösterreich der Informationstechnologie zuzurechnen, viele haben ihre Zentralen in Linz. Schub erhält die Branche auch von globalen Konzernen, die sich in Linz ansiedeln: Bestes Beispiel ist der iPhone-Hersteller