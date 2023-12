Über 750 Meter zieht sich eine Förderbrücke, die die Rohstoffversorgung des Stahlwerks in der Bauzeit sicherstellt.

Der für die Stahlsparte zuständige Vorstand in der voestalpine AG, Hubert Zajicek, erläutert im Gespräch mit den OÖN, dass der Bau des ersten Elektrolichtbogenofens in Linz viel mehr als ein Bauprojekt ist und an wie vielen Fäden gezogen werden muss, damit die dahinterliegende Transformation gelingen kann.