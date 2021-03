Es sei eine besorgniserregende Entwicklung, kommentiert Reinhold Baudisch die Ergebnisse einer Umfrage, die er für sein Tarifvergleichsportal durchblicker.at in Auftrag gegeben hat. In dieser repräsentativen Umfrage erklärten 38 Prozent der heimischen Haushalte, dass sie aufgrund der Coronakrise mit finanziellen Einbußen kämpfen. 17 Prozent, also jeder Sechste, gab an, dass er seine monatlichen Fixkosten nicht mehr stemmen könne.