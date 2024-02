Wenn Briefmarkensammlungen zu Altpapier werden

Enttäuscht, verärgert, zornig: Das kontemplative Hobby des Sammelns von Briefmarken hat in den vergangenen Jahren bei vielen Menschen negative Gefühle ausgelöst, vor allem bei Erbinnen und Erben. "In den 1960-er und 1970-er Jahren hat noch jeder Zweite, Dritte gesammelt", sagt der Linzer Händler Manfred Weiringer (55). Heute verstauben die Alben in Hunderttausenden von Haushalten.