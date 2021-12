US-Großkonzern John Deere kauft E-Pionier Kreisel

Das gab das Mühlviertler Unternehmen heute, Dienstag, am Abend in einer Aussendung bekannt. Wie hoch der Übernahmeanteil ist, war zunächst nicht bekannt. John Deere will die im Mühlviertel entwickelte Batterie-Ladetechnologie für seine Produkte als Allein- oder Hybridantrieb einsetzen. Dazu gehören unter anderem Rasenmäher, Traktoren und Straßenbaugeräte.

„Die Batterietechnologie von Kreisel kann auf das breite Portfolio von Deere-Produkten angewendet werden, und Kreisels Markterfahrung wird Deere beim Ausbau unseres batterieelektrischen Fahrzeugportfolios zugutekommen“, sagte Pierr Guyot, Seinor Vice President von John Deere Power Systems. Der Konzern hat laut eigenen Angaben rund 73.000 Beschäftigte und setzte zuletzt rund 40 Milliarden US-Dollar um.

Kreisel Electric wurde 2014 von den drei Brüdern Johann, Markus und Philipp Kreisel gegründet und hat sich auf die Themen E-Mobilität, Batteriesysteme, Ladeinfrastruktur sowie stationäre Speichersysteme spezialisiert. Das Unternehmen wuchs in den vergangenen Jahren stark und beschäftigt derzeit 160 Mitarbeiter. 2017 stieg der Neffe von Arnold Schwarzenegger, Patrick Knapp-Schwarzenegger, mit einer US-Investorengruppe mit 15 Prozent ein. Kreisel werde nach der Übernahme durch John Deere seinen Markennamen und die Mitarbeiter beibehalten und weiterhin von seinem derzeitigen Standort in Rainbach im Mühlkreis aus operieren, heißt es.