Der Konflikt zwischen der Bank-Austria-Mutter UniCredit und der 3-Banken-Gruppe, zumal der Oberbank, geht in die nächste Runde. Und jetzt wird es jetzt auch persönlich. Bei der Hauptversammlung am 20. Mai will die italienische Bank einen Antrag auf Schadenersatzklage gegen Generaldirektor Franz Gasselsberger, seine Vorstandskollegen Florian Hagenauer und Josef Weißl sowie seinen ehemaligen Vorstandskollegen Ludwig Andorfer einbringen. Dabei geht es um 19,3 Millionen Euro.