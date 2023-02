Überraschender Chefwechsel beim größten Lagerhaus Oberösterreichs

Knalleffekt im Raiffeisen-Genossenschaftssektor: Das größte Lagerhaus trennte sich am Donnerstag von Geschäftsführer Stefan Schamberger. Er war fast neun Jahre Chef des Lagerhauses Innviertel-Traunviertel-Urfahr mit Sitz in Geinberg (das in den vergangenen Jahren aus zwei Fusionen entstanden ist). Er habe "im gegenseitigen Einvernehmen mit Vorstand und Aufsichtsrat" die Tätigkeit beendet, teilte das Lagerhaus den OÖNachrichten mit.

Mehr will Obmann Luwig Hubauer dazu nicht sagen. Schamberger war nicht zu erreichen. OÖN-Informationen zufolge gab es Auffassungsunterschiede. Die Zugänge des Mitt-Vierzigers Schamberger und der Funktionäre sollen nicht mehr zusammengepasst haben. Schamberger dürfte eine neue Herausforderung gesucht haben.

Aufsichtsratsvorsitzender Georg Garstenauer (l.), Geschäftsführer Josef Kainrad, Obmann Ludwig Hubauer Bild: Lagerhaus

Neuer Geschäftsführer ist ab heute, Freitag, ein alter Bekannter: Josef Kainrad. Der 65-Jährige war schon bis März 2022 zweiter Geschäftsführer des Lagerhauses Innviertel-Traunviertel-Urfahr und ist vor gut zehn Monaten in Pension gegangen. Jetzt springt er kurzfristig ein. Er mache das gerne, sagt Kainrad. Über die Hintergründe sagt er auch nichts. Nur so viel: Auch Kainrad war am Dienstag überrascht, als er gefragt wurde, wieder Geschäftsführer zu werden.

Wie es an der Spitze weitergehe, werde im Laufe des Jahres geregelt, sagt Hubauer. Kainrad geht davon aus, "über dieses Jahr hinaus" Chef zu sein. Hubauer lobt Kainrads "große Erfahrung und erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsführer und Sprecher der oberösterreichischen Lagerhaus-Geschäftsführer".

Das Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr beschäftigt 900 Mitarbeiter in 61 Betrieben, 44 Filialen und 14 Werkstätten. Der Umsatz lag 2021 bei 303 Millionen Euro, im Vorjahr bei rund 370 Millionen Euro. Das Ergebnis sei sehr gut, sagen Hubauer und Kainrad.

