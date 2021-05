Fünf Milliarden Euro haben Österreichs Betriebe an Investitionsprämie beantragt und sollen damit 55 Milliarden an Investitionen tätigen. Bei der Austria Wirtschaftsservice (aws), die die Projekte abwickelt, haben sich nicht zuletzt deshalb die Anträge verzwanzigfacht. Aber die aktuelle Lage vor allem in der Bauwirtschaft könnte zur Bremse werden.