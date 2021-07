"Wir waren im vergangenen Jahr in der Corona-Pandemie keine einzige Minute in Kurzarbeit. Und bei den Auftragseingängen haben wir ein Plus von 25 Prozent verzeichnet. Heuer könnte es sogar ein Wachstum um 50 Prozent werden", sagt Markus Fellinger, Spartenleiter bei Starlinger Viscotec. Dem Maschinen- und Anlagenbauer verleiht der wachsende Markt für Kunststoff-Recycling Auftrieb.