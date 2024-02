Trauner Fabrik zeigt, wie man Eis in Papier verpackt

Eis und Riegel sollen statt in Kunststoff in Papier verpackt werden.

Seit Dezember ist die neue Papierbeschichtung bei der Delfort-Tochter Feurstein in Betrieb. Diese für eine Papierfabrik relativ kleine Anlage mit einer Jahreskapazität von 15.000 Tonnen soll freilich nur der Einstieg in den Ausbau des Werkes in Traun sein. Grundstücksreserven dafür sind vorhanden. Konzernchef Martin Zahlbruckner geht davon aus, dass die Nachfrage der Lebensmittelindustrie nach beschichteten Papierverpackungen rasch zunehmen wird.