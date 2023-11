Wie innovativ sind wir, Herr Rektor?

Der neue Rektor der Johannes Kepler Universität (JKU), Stefan Koch, lobt die Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen Wirtschaft. Vieles habe sich dabei in den vergangenen Jahren verbessert. Was die Umsetzung von Innovationen auf den internationalen Märkten und das potenzielle Wachstum von Start-ups betrifft, sieht der Wissenschafter allerdings in Österreich noch Luft nach oben und sinniert über die Einstellung der Österreicher zu Finanzierung und Wissenschaft.