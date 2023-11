So innovativ ist Oberösterreich

Das wasserstoffbetriebene Schneemobil Lynx HySnow aus dem Hause BRP Rotax in Gunskirchen

Albert Einstein ist das Sinnbild für den unruhigen Erfindergeist, der den Menschen antreibt. In unserem Bundesland ist viel von diesem Forschergeist zu spüren, in den klassischen Bildungsstätten der Universitäten und Fachhochschulen sowie in den Unternehmen aller Größen. Die OÖNachrichten haben versucht, einen guten Überblick über die vielfältigen Innovationen im Land ob der Enns zu gewinnen.