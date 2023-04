Teure Grundstücke: 30 Prozent sollen sozialer Wohnbau werden

Die Preise für Baugrundstücke in Oberösterreich sind massiv gestiegen. In zehn Jahren haben sie sich um drei Viertel verteuert. Das ist ein Durchschnittswert, in gewissen Regionen gab es Vervielfachungen. Besonders teuer ist Bauland, wie berichtet, im Bezirk Linz-Land mit im Schnitt mehr als 250 Euro pro Quadratmeter. In Linz-Stadt und auch in Leonding liegt man teilweise jenseits der 1000 Euro.