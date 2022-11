Verbund-Vorstandschef Michael Strugl will die Gewinne in den Ausbau der Erneuerbaren investieren und nicht abführen. Schon jetzt liefere der Energieversorger zwei Milliarden an den Staat ab. OÖNachrichten: Wie viel werden Sie an sogenannten Übergewinnen abliefern müssen? Michael Strugl: Das können wir erst beantworten, wenn das konkrete Modell beschlossen worden ist und auf dem Tisch liegt. Aber es wird doch dazu Vorgespräche gegeben haben. Aber noch keine Festlegung. Die Verordnung der EU