55.000 Quadratmeter groß soll die neue Photovoltaik (PV)-Anlage der Amag werden, die auf den Dächern des neuen Werks in Ranshofen in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Betrieb gehen soll. Das entspricht acht Fußballfeldern, wird dann die größte PV-Anlage auf einem Dach sein und sechs Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr erzeugen.