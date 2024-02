Streit über Lieferketten zieht sich in die Länge - 5 Fragen und Antworten

Am Mittwoch folgt ein neuer Anlauf für das Lieferkettengesetz.

Wenn sich die Verhandlungsteams des EU-Parlaments und des Rats, in dem die Mitgliedsstaaten vertreten sind, über neue Verordnungen und Richtlinien einigen, ist die finale Zustimmung der beiden Institutionen für gewöhnlich ein Formalakt. Lesen Sie auch: EU: Abstimmung über Lieferkettengesetz auf 14. Februar vertagt Nicht so beim geplanten Lieferkettengesetz, für das Mitte Dezember ein Kompromiss erzielt worden war. Die Mitgliedsstaaten haben ihre Entscheidung am Freitag kurzerhand vertagt.