Staffelübergabe bei Tischlerei Kirchberger

Franz Kirchberger übergibt an seine Söhne Martin und Dominik.

1864 regierte in Österreich Kaiser Franz Joseph, gezahlt wurde mit Gulden – und in Linz wurde die Tischlerei Kirchberger (damals unter anderem Namen) gegründet. Zum 160-Jahr-Jubiläum wurde heuer die Staffelübergabe an die fünfte Generation vollzogen. Die Brüder Dominik (37) und Martin (46) haben die Geschäftsführung übernommen. Vater Franz tritt etwas kürzer, bleibt aber präsent.