Staaten schnüren Hilfspakete, aber die Börsen bleiben weiterhin panisch

Weltweit versuchen Notenbanken und Staaten mit milliardenschweren Paketen, die Wirtschaft vor dem Stillstand zu bewahren. Sie lassen keinen Zweifel daran, alle Register zu ziehen. Dennoch geht der Ausverkauf an den Finanzmärkten weiter. Auch am Montag verloren die meisten Aktien an Wert. Die Wiener Börse war wieder besonders stark betroffen.

In Wien trat Finanzminister Gernot Blümel gemeinsam mit den Vertretern der Notenbank, Robert Holzmann und Gottfried Haber, sowie dem Obmann der Banken in der Wirtschaftskammer, Andreas Treichl, auf um zu garantieren, dass die Bargeldversorgung gesichert sei. In einer Kraftanstrengung seien die Bankomaten entsprechend aufgefüllt worden. Die Nachfrage nach Bargeld, die an normalen Tagen rund 200 Millionen Euro beträgt, sei in den vergangenen Tagen zwei bis drei Mal so hoch gewesen.

Blümel kündigte zudem an, dass die Österreichische Kontrollbank heimischen Exporteuren mit einem zwei Milliarden Euro umfassenden Kreditrahmen unter die Arme greifen will. Dass die Kurzarbeitsregelung deutlich mehr als die veranschlagten 400 Millionen Euro kosten wird, davon dürfte auch Blümel ausgehen. Zum Vergleich: In der Finanzkrise stellte der Bund 200 Millionen bereit, benötigt wurden lediglich 130 Millionen Euro.

Treichl versprach, dass die Banken die Firmen unterstützen werden und selbst sehr stabil dastünden. Dies gelte auch für Zentral- und Osteuropa.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) teilte mit, dass 40 Milliarden Euro für die Corona-Krise bereitstünden. Der Internationale Währungsfonds beziffert sein Potenzial mit 900 Milliarden Euro, und auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Montag, dass die EU "alles tun wird, was notwendig ist, damit die Wirtschaft läuft".

Scharfe Maßnahme der Fed

Wie berichtet, hat die US-Notenbank am Sonntag die Leitzinsen von 1 bis 1,25 auf null Prozent gesenkt und damit eine drastische Maßnahme gegen die sich anbahnende Wirtschaftskrise gesetzt. Diesen Spielraum hat etwa Europa gar nicht mehr. Und obwohl Fed-Chef Jerome Powell ankündigte, dass man gewillt sei, alle Maßnahmen für eine Stabilisierung einzusetzen, startete die New Yorker Börse am Montag gleich mit einem drastischen Minus. Der Handel wurde sogar kurz ausgesetzt. Wenig überraschend war, dass etwa Luftfahrtaktien verkauft wurden.

Auch in Europa begann der Tag mit stark negativen Vorzeichen. Die Börsen brachen massiv ein. Während die größeren Börsen wie Frankfurt einen Teil des Verluste im Laufe des Tages wieder wettmachen konnten (der DAX schloss mit einem Minus von gut fünf Prozent), wurde besonders die Wiener Börse wieder stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Wiener Börseindex ATX verlor noch einmal mehr als zehn Prozent.

"Es ist nach wie vor Panik auf dem Markt. Und mit den Preisen von heute sind die ATX-Werte 40 Prozent unter dem Buchwert des Eigenkapitals bewertet", sagt Wertpapier-Experte Alois Wögerbauer vom 3-Banken-Generali-Fonds. Während noch nachvollziehbar sei, dass Caterer Do & Co an Wert verliere, sei dies bei Werten wie Verbund nicht verständlich. Aber in schwierigen Zeiten würde an der kleinen Börse die Liquidität versiegen, was auf die Kurse drückt.

Prognosen für die weitere Entwicklung wagt derzeit kaum jemand. "Wir sollten uns nicht vormachen, jetzt etwas prognostizieren zu können. Börsianer sind keine Virologen – und dessen sollte wir uns demütig bewusst sein", sagt Wögerbauer.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at