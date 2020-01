18 Mal in Folge hat die Innviertler Motorradschmiede KTM die berühmt-berüchtigte Rallye Dakar gewonnen. Egal, ob in Afrika oder ab 2009 in Südamerika, die Siegesserie des Herstellers mit dem Anspruch "Ready to Race" wurde abseits der sportlichen Wertigkeit zum verlässlichen Marketing-Tool. Ausgerechnet bei der Dakar-Premiere in Saudi-Arabien musste das KTM-Team jetzt erstmals Herausforderer Honda den Vortritt lassen, die - wie berichtet, einen viel umjubelten Sieg feierten.