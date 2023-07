Solaranlagen: Energie AG investiert 45 Millionen Euro

Das Wetter mimte den Spielverderber. Dunkle Wolken und heftige Regengüsse wechselten einander ab, als die Energie AG am Mittwoch in Timelkam im Bezirk Vöcklabruck ihre Ausbauoffensive bei Sonnenstrom bekannt gab. Der Landesversorger investiert 45 Millionen Euro in die Errichtung von Photovoltaikanlagen (PV) in Timelkam sowie den Bezirken Braunau, Wels, Rohrbach und Linz-Land. Diese projektierten PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 44 Megawattpeak (MWp) könnten jährlich 48 Gigawattstunden