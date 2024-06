Soja, Rinder, Holz: Protest gegen "absurde" Verordnung

Waldrodungen in Südamerika verhindern – das will die EU mit der Entwaldungsverordnung, die am 1. Jänner in Kraft tritt. Wer Holz, Rinder, Soja und entsprechende Produkte in Europa in Verkehr bringt, muss künftig nachweisen, dass dem keine Bäume zum Opfer gefallen sind – nach dem Stichtag 30. Dezember 2020. Das betrifft nicht nur globale Konzerne, sondern auch Bauern, Waldbesitzer und Händler in Österreich.