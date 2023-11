Warum der Heizölpreis jetzt vor dem Winter sinkt

"Wer jetzt Heizöl kaufen will, sollte wöchentlich Preise vergleichen", sagt die Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Oberösterreich, Ulrike Weiß. Sie sagt, viele, die noch eine Ölheizung haben, nützten die Angebote am Ende der Heizsaison und kauften schon im April und Mai ein.