Sind Müllautos die Zukunft für Steyr?

Es war am Freitag eine dünne Nachricht. In dieser informierte Steyr Automotive – das Ex-MAN-Werk im Eigentum des Investors Siegfried Wolf – darüber, dass es die Absicht habe, die Sparte Fahrzeugbau von M-U-T zu übernehmen. Wenn sich die beiden Verhandlungspartner einigen, dann könnte das für die Zukunft der Produktion in Steyr eine gute Nachricht sein. Denn es geht weniger um die Übernahme einer Fertigungskapazität für 100 bis 150 Fahrzeuge und Beschäftigung für 100 Mitarbeiter im Jahr, sondern