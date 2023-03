Schweizer Bankenkrise: UBS übernimmt Credit Suisse um zwei Milliarden Franken

Am Sonntagabend wird die Schweizer Regierung offiziell informieren, aber es ist schon etwas durchgesickert: Die Credit Suisse soll nun tatsächlich von der UBS übernommen werden, um einen Kollaps zu verhindern. Laut Schweizer Medienberichten haben sich Banken, Politik und Behörden auf einen Kaufpreis in Höhe von rund zwei Milliarden Franken geeinigt.

Am Nachmittag war noch von einer Milliarde Franken die Rede. Am Freitag war die Credit Suisse rund acht Milliarden Franken an der Börse wert gewesen.

Dem Vernehmen nach will die Schweiz Gesetze ändern, um eine Abstimmung der Aktionäre über den Kauf und den Preis zu verhindern. Es soll unbedingt noch vor Eröffnung der Börsen am Montag (was in Asien etwa schon in wenigen Stunden der Fall sein wird) , um eine Ausweitung der Krise auf die internationale Bankenwelt zu verhindern.

Das Aktienpaket zwischen den beiden größten Schweizer Banken sollte laut "Financial Times" noch am Sonntagabend unterzeichnet werden.

Das "Wall Street Journal" berichtet, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) der UBS bei der Übernahme hilft. Sie habe der UBS rund 100 Milliarden US-Dollar an Liquidität angeboten, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

