Höchst unterschiedlich ist der Umgang mit dem Coronavirus in heimischen Betrieben. So beschweren sich Angestellte in Briefen an die OÖN, dass "bei uns in der Firma agiert wird, als ob es Corona nicht gäbe". Sie artikulieren ihre Angst, sich wegen fehlender Maskenpflicht oder Abstandsregeln zu infizieren. Kommt es zu Infektionen, informiere die Firmenleitung nicht, es regiere das Prinzip "stille Post".