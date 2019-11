Es waren die US-Amerikaner, die die Ölförderung in Saudi-Arabien entwickelten. Anfang der 1930er Jahre erhielten sie die erste Konzession zur Ölsuche und wurden in den darauffolgenden Jahren auch tatsächlich fündig. Über Jahrzehnte wurde das schwarze Gold gemeinsam gefördert – in der Arabian-American Oil Company, kurz Aramco. Erst in den 1970er Jahren wurde Aramco von der saudi-arabischen Regierung verstaatlicht.