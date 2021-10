Salinen Austria: Zweites Standbein in der Türkei

Die Salinen Austria Gruppe dehnt ihr Tätigkeitsgebiet aus. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Ebensee beteiligt sich mit je 50 Prozent an den beiden türkischen Salzproduzenten Safir Tuz und Safir Kaya. Das gaben die Salinen gestern, Donnerstag, in einer Presseaussendung bekannt.