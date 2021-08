Die US-Konzerne Google und Facebook haben sie für ihre Mitarbeiter verhängt, in Italien hat der Gesundheitsstaatssekretär gestern die Einführung einer Corona-Impfpflicht zumindest erwogen. Ob in Österreich ein Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangen darf, sich impfen zu lassen, wird kontroversiell diskutiert. Schon an der Frage, ob der Arbeitgeber den Impfstatus erheben darf, scheiden sich die Geister.