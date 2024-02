Richtiges Rezept: Wie sich Apotheken gegen reine Onlinehändler behaupten

1400 Apotheken gibt es in Österreich, 210 sind es in Oberösterreich.

Grippe, Erkältungen, Bronchitis, Corona: Krankheiten hatten und haben Österreich in den vergangenen Wochen und Monaten im Griff. Das spürt man auch in den heimischen Apotheken: „Viele Menschen sind krank, auch nach wie vor“, sagt Monika Aichberger: Die Apothekerin in Mauthausen („Mariahilf Apotheke“) ist auch Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich.