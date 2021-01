Rewe lässt Merkur verschwinden

Von einem Meilenstein in der Weiterentwicklung der Österreich-Strategie sprach gestern Billa-AG-Vorstandschef Marcel Haraszti: Die Vertriebsschiene Merkur wird zu Billa Plus. Ab April werden die ersten Logos ausgetauscht bzw. überklebt. Wie schnell die Umgestaltung dauern soll oder was sie kosten wird, darüber gab Haraszti gestern auf Nachfrage keine Auskunft.