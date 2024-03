Rettung fehlgeschlagen: Grieskirchner Brauerei ist wieder pleite

Die Brauerei Grieskirchen hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform. Es ist die zweite Insolvenz des Traditionsunternehmens binnen vier Jahren.

165 Gläubiger und 39 Dienstnehmer (26 Arbeiter, 13 Angestellte) sind betroffen. Die Löhne und Gehälter sind seit Jänner offen. Den Aktiva von rund 766.000 Euro stehen zwei Millionen Euro Passiva gegenüber.

Vor knapp vier Wochen hatte Brauerei-Eigentümer Marcus Mautner-Markhof in den OÖNachrichten gesagt: „Unser Geschäftsmodell Bier funktioniert, aber das nützt nichts, wenn kein Geld in der Kassa ist“. Er versuche, "Liquidität herbeizukarren." Das ist offenbar fehlgeschlagen.

Mit Flaschenbier verkalkuliert

Im Insolvenzantrag wird laut Creditreform begründet, dass die industrielle Produktion der Brauerei mit einem hohen Energieaufwand verbunden sei und es im vorigen Jahr zu einem drastischen Anstieg der Strom-und Gaskosten gekommen sei. "Zudem kam es im Bereich der Produktionskosten (Verpackungsmaterial und Rohstoffe) zu einem Anstieg von 470.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. " Die Brauerei habe vor dem Anstieg einen Auftrag zur Produktion von Flaschenbier bei Hofer angenommen. Zur Erfüllung dieses Auftrages mussten Glasflaschen von Drittanbietern bezogen werden, wie es heißt. Aufgrund der Kostensteigerung seien die kalkulierten Erträge ausgeblieben.

Das Unternehmen bietet den Gläubigern zunächst eine 20-prozentige Sanierungsplanquote zahlbar binnen zwei Jahren an. Laut Eigenantrag zeigen die erstellten Planungen, dass eine Fortführung des Unternehmens im Sanierungsverfahren liquiditätsmäßig gesichert sei.

2020 schlitterte die Grieskirchner Brauerei schon in die Insolvenz (Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und 30 Prozent Quote). Am 16. Dezember 2022 hat sie ihren Sanierungsplan erfüllt.

