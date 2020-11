"Wir sind fassungslos, entsetzt und mehr als verzweifelt!" So beginnt ein Brief der Reisebranche an die österreichische Bundesregierung. Darin verleihen Phillies Ramberger, Präsidentin des Österreichischen Vereins für Touristik, Joseph Peterleitner für den Reiseverband und Gregor Kadanka als Obmann des Fachverbands der Reisebüros ihrem Unmut Ausdruck.